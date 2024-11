Unifil acusa Israel de destruir instalações perto de fronteira

ROMA, 8 NOV (ANSA) - A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) acusou nesta sexta-feira (8) as Forças de Defesa de Israel (FDI) de destruir suas instalações em Ras al Naqura, perto da divisa com o território israelense.

"Ontem, duas escavadeiras e um trator das FDI destruíram parte de uma cerca e uma estrutura de concreto em uma posição da Unifil em Ras al Naqura", anunciou a missão da ONU em comunicado.

"Em resposta ao nosso protesto, o Exército israelense negou que estivesse envolvido em alguma atividade dentro da posição da Unifil", acrescentou.

Segundo a Força Interina no Líbano, a "destruição deliberada e direta pelas FDI de propriedade claramente identificável da Unifil é uma violação flagrante do direito internacional e da resolução 1701".

Desde 30 de setembro, as FDI têm solicitado repetidamente às forças de manutenção da paz para deixar suas posições perto da "Linha Azul" para sua própria segurança.

Até agora, outros sete incidentes semelhantes, os quais a Unifil denunciam como ações deliberadas e diretas, foram registrados no local. (ANSA).

