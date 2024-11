Tales defende que harmonização de Nunes seja investigada: 'Presente caro'

A harmonização facial realizada pelo prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), precisa ser seriamente investigada por ser um presente muito caro, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (8).

O procedimento estético teria sido um presente da JK Estética Avançada para reduzir a flacidez e as olheiras. Após a repercussão das imagens divulgadas nas redes sociais na quinta-feira (7), a clínica apagou a publicação.

Muito grave, muito grave. Um caso desses é um caso de a própria administração da prefeitura, a Procuradoria de São Paulo, o Ministério Público, tomar uma atitude. Não é possível. Não é possível que haja presentes assim. Isso é um presente. Um presente caro, acima de qualquer valor. Que pudesse ter sido estabelecido como limite para presentes. Isso é um presente, é como se ele tivesse ganhado um relógio de ouro. Então tem que saber se pode isso, certamente não pode.

Então, o Ministério Público de São Paulo deveria tomar uma atitude sobre isso. Na minha modesta opinião, não dá para deixar uma coisa dessa passar.

Agora, quanto à estética, está uma harmonização bem feita, uma harmonização que ele não vai conseguir fazer no seu secretariado, seu secretariado vai ficar desarmonioso, até pelas alianças exageradas que fez, especialmente no caso do Bolsonaro, que não vai abrir mão indicar de alguém dele. Já indicou vice-prefeito. E olha, é uma indicação bem complicada.

Tales Faria, colunista do UOL

Ao Canal UOL, a clínica JK Estética Avançada confirmou que o procedimento foi um presente dado ao prefeito. "O prefeito Ricardo Nunes foi presenteado pela JK Estética com a cortesia de um tratamento de harmonização facial, o Protocolo Business Rejuvenne JK, técnica exclusiva da JK Estética Avançada desenhada especialmente para empresários, executivos, políticos, e demais figuras públicas."

A reportagem também tentou contato com a Prefeitura de São Paulo, mas sem retorno até o momento. Se houver retorno, o texto será atualizado.

Josias: 'Desafio de Nunes é reformar sua administração'

O colunista Josias de Souza declarou que na realidade o principal desafio do prefeito Ricardo Nunes é realizar uma reforma estética não na face, mas sim em sua administração em São Paulo.

O que ele precisa explicar é porque ele fez de forma gratuita, devia ter pago, porque geralmente quando você faz favores a políticos, esses favores são cobrados lá na frente. Mas o principal desafio do prefeito é fazer uma reforma estética na sua administração, e ele está agora com uma grande dificuldade.

Ele foi eleito cavalgando uma coligação de 12 partidos, e partidos que têm um apetite extraordinário, uma fome fisiológica muito grande, e o prefeito vai ter que administrar essa fome, e deve resultar desse encontro marcado do prefeito com o apetite dos seus aliados, deve resultar uma administração, uma estrutura administrativa que tem uma aparência de Frankenstein, porque está agora, por exemplo, o PL do Bolsonaro reivindicando a Secretaria da Educação.

Imagine o que vai fazer o PL, cujos pendores para a educação todos conhecemos, nesta secretaria tão relevante. Então, o desafio do prefeito é remodelar esta sua administração, que já não tem uma aparência muito agradável, e que deve virar, se ele ceder a todos os apetites dos partidos que o cercam, um autêntico Frankenstein.

Josias de Souza, colunista do UOL

