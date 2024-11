S&P 500 ultrapassa 6.000 pontos com impulso de Trump e Fed

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - O índice S&P 500 ultrapassou brevemente a marca de 6.000 pontos nesta sexta-feira e fechou com seu maior ganho percentual semanal em um ano, conforme a vitória de Donald Trump nas eleições e uma possível vitória do Partido Republicano no Congresso norte-americano alimentaram expectativas de políticas comerciais favoráveis.

O corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve na quinta-feira, amplamente esperado, também deu suporte às ações nesta semana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,39%, para 5.996,62 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq teve variação positiva de 0,09%, para 19.286,66 pontos. O Dow Jones subiu 0,62%, para 43.998,73 pontos.