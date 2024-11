S&P 500 e Dow caminham para melhor semana do ano com vitória de Trump e corte nos juros

Por Lisa Pauline Mattackal e Ankika Biswas

(Reuters) - O S&P 500 e o Dow avançavam na sexta-feira, a caminho de sua melhor semana do ano, com a ampla vitória eleitoral de Trump impulsionando apostas em uma agenda favorável aos negócios enquanto um esperado corte na taxa de juros aliviou a pressão sobre a economia dos EUA.

As expectativas de impostos corporativos mais baixos e regulamentações mais flexíveis sob o comando do republicano Donald Trump ajudaram o S&P 500 e o Dow a registrarem recordes intradiários de alta pela terceira sessão consecutiva.

O índice de referência se aproximou da marca de 6.000, conforme o otimismo do mercado recebeu um impulso adicional do Federal Reserve, que cortou a taxa básica de juros em 25 pontos-base na quinta-feira.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o resultado da eleição não teria um impacto "de curto prazo" sobre a política monetária, aliviando algumas preocupações imediatas com aumento da inflação e da dívida pública devido aos planos de gastos potencialmente elevados de Trump.

O Dow e o S&P 500 caminham para registrar sua melhor semana desde novembro passado, enquanto o Nasdaq deve fechar sua melhor semana em dois meses e a segunda melhor semana em 2024.

"O movimento desta semana nas ações foi extremo e diz muito sobre o quanto o mercado adora ter certezas, o que nós temos agora que o resultado da eleição presidencial é conhecido", disse Clark Geranen, estrategista-chefe de mercado da CalBay Investments.

"O S&P 500 fechando na marca de 6.000 pode atrair ainda mais o interesse dos investidores em ações, uma vez que ainda há muito dinheiro parado em fundos do mercado monetário e em títulos."

Os investidores, entretanto, já reduziram as expectativas de cortes nas taxas no próximo ano e os rendimentos dos títulos saltaram para máximas de vários meses devido a preocupações com complicações na trajetória de flexibilização monetária do Fed decorrentes das políticas expansionistas de Trump.

Powell disse que o banco central começará a estimar o impacto sobre suas metas gêmeas de inflação estável e emprego máximo quando as propostas do novo governo tomarem forma.

O Dow Jones subia 0,23%, para 43.828,16 pontos, o S&P 500 ganhava 0,19%, para 5.984,70 pontos e o Nasdaq Composite tinha variação positiva de 0,02%, para 19.272,63 pontos.

As ações de tecnologia sensíveis a taxas caíam 0,2%, enquanto as ações de materiais eram as que mais caíam. Entretanto, os setores de serviços públicos e imobiliário subiam cerca de 1% cada.

As ações da fabricante de chips Nvidia caíam 0,5% depois que a pioneira em IA se tornou a primeira na história a ultrapassar um valor de mercado de 3,6 trilhões de dólares na quinta-feira.

Airbnb caía 7,8% após não alcançar as estimativas de lucro do terceiro trimestre, enquanto Pinterest recuava 13,7% após uma previsão de receita decepcionante.

As listagens de empresas chinesas nos EUA perderam terreno, à medida que as últimas medidas de apoio fiscal do governo não conseguiram impressionar os investidores. A JD.com e a Alibaba caíam cerca de 4,5% cada.