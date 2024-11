'Sou proativo'? Saiba como fugir dos clichês para turbinar seu currículo

Do UOL, em São Paulo

Preste atenção nas características pessoais usadas no currículo, pois a utilização de informações mais objetivas pode destacar seu resumo profissional. De acordo com uma pesquisa americana realizada pela OfficeTeam com 1.300 executivos dos EUA e Canadá, termos como 'flexível', 'proativo' e 'capacidade para resolver problemas' estão entre os mais utilizados nos currículos dos candidatos que concorrem a uma vaga de emprego.

Os empregadores querem exemplos concretos de realizações profissionais, bem como descrições de habilidades que podem ser aplicadas na vaga aberta. Assim, um currículo cheio de clichês e com poucos detalhes não terá relevância.

O profissional deve priorizar informações objetivas como experiência, resultados, projetos liderados e conhecimentos. Características soltas como bom relacionamento, comunicativo e esforçado não irão convencer o selecionador.

Confira as sete características pessoais mais usadas e saiba como evitar erros:

'Sou flexível'

Selecionadores procuram candidatos que possam se adaptar rapidamente a novas situações. Descreva como você reagiu diante de grandes mudanças ou em situações imprevisíveis no trabalho.

'Tenho capacidade para resolver problemas'

As pessoas gostam de quem pode ajudá-las a sair de apuros. Destaque uma situação difícil que você encontrou e explique como conseguiu resolvê-la.

'Sei trabalhar em equipe'

Trabalhar em parceria é uma obrigação para qualquer função hoje. Dê exemplos de como você trabalhou com colegas ou pessoas de outros departamentos para alcançar um objetivo.

'Sou esforçado'

Explique exatamente como você empregou esse esforço (se você costuma cumprir prazos difíceis, lidar com grande volume de projetos ou tarefas fora de suas responsabilidades).

'Sou proativo'

As empresas buscam pessoas que possuem iniciativa. Mostre como você agiu quando encontrou um problema que precisava ser corrigido.

'Sou altamente qualificado'

Destaque suas realizações em cargos anteriores, enfatize suas habilidades específicas e todas as certificações que você possui e de que forma você pode contribuir com a nova empresa.

'Sou comunicativo'

Os empregadores querem profissionais com fortes habilidades de comunicação que podem construir uma relação de camaradagem com contatos internos e externos. Dê um exemplo de como você conquistou um cliente ou um colega de trabalho desafiador.

*Com reportagem de 2013