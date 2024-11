Review: amor proibido e rodeios no Canadá embalam leitura de 'Sem Defeitos'

Esse foi o primeiro livro da Elsa Silver que li. Depois dele, busquei todos os outros títulos assinados pela autora e passei mais de um mês acompanhada apenas de suas histórias. O que posso dizer? Sou uma apaixonada por romance e a canadense sabe fazê-los muito bem.

"Sem Defeitos" (Editora Arqueiro) é o primeiro livro da série "Chestnut Springs". Em português tem mais um título, "Sem Coração". Em inglês, cinco histórias já foram lançadas - mas todas podem ser lidas separadamente.

Sobre o que é a história?

Na trama, você acompanhará um cowboy de verdade. Rhett Eaton é a estrela dos rodeios. Ele monta touros e no seu círculo é o melhor que há no esporte. Só tem um pequeno probleminha: ele fala demais.

Rhett foi flagrado falando que não gostava de um dos produtos que o patrocina—com celulares com câmeras não existe mais privacidade. Para piorar, ele ainda se meteu em uma briga na rua. Uma gafe dessa cria um pesadelo para seu agente, que está atrás de novos negócios.

Para vigiá-lo e evitar que ele entre em mais confusões, seu agente manda sua filha, Summer Hamilton, para acompanhá-lo até o final do verão. Contrariada, ela segue as ordens do pai.

Percebe o que vai rolar aqui? Proximidade forçada e amor proibido fazem parte desse romance.

Por que eu gostei da história?

Ah, esse livro é um mix de tudo que há de bom nos romances. Para mim, quando os personagens vão se apaixonando devagar, percebendo o que têm em comum e derrubando as barreiras para abrir as portas para o amor, que nascem as melhores histórias.

Outro ponto muito bacana de "Sem Defeitos" é que a trama se passa no Canadá. Estamos acostumados a histórias centradas nos Estados Unidos, então poder imaginar novos locais, em países diferentes - e com outra cultura - é muito rico para o leitor.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.