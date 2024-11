Putin diz que China é aliada da Rússia e apoia posição chinesa sobre Taiwan

SOCHI, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, descreveu a China na quinta-feira como aliada da Rússia e deu seu apoio às reivindicações de Pequim sobre Taiwan, ao mesmo tempo em que afirmou que nenhum país tinha nada a temer com o aprofundamento da cooperação sino-russa.

Os dois países não declararam uma aliança militar formal, mas Putin e o presidente chinês, Xi Jinping, assinaram um acordo de parceria "sem limites" em 2022, menos de três semanas antes de Putin enviar suas tropas para a Ucrânia.

Em maio deste ano, eles concordaram em aprofundar o que chamaram de "parceria abrangente e cooperação estratégica" para uma nova era.

"Não acreditamos que a China esteja adotando uma política agressiva na região", disse Putin no clube de discussão Valdai, no resort russo do Mar Negro, em Sochi.

Ele sugeriu que Taiwan estava tentando provocar uma crise no estilo da Ucrânia na Ásia a fim de atrair apoio externo.

A China considera Taiwan, governada democraticamente, como seu próprio território, apesar das fortes objeções do governo de Taipé, e realiza regularmente jogos de guerra perto da ilha.

"Muita coisa está acontecendo em torno de Taiwan", disse Putin. "Todos reconhecem formalmente que, sim, Taiwan faz parte da China. Mas na realidade? Na realidade, ela está agindo em uma direção completamente diferente. Provocando a escalada da situação."

"Nós apoiamos a China. E, por isso, acreditamos que (a China) está conduzindo uma política completamente razoável. E também porque ela é nossa aliada. Temos um volume de negócios muito grande, cooperamos no setor de segurança."

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse que a China e a Rússia são o verdadeiro problema.

"O regime de Putin, da Rússia, lançou uma guerra de agressão contra a Ucrânia, levando o povo ucraniano à miséria, além de sanções e condenação da comunidade internacional", afirmou em um comunicado.

"A China e a Rússia juntas continuam a minar a ordem internacional baseada em regras e se tornaram uma séria ameaça à paz e à estabilidade do mundo."

(Reportagem de Vladimir Soldatkin e Gleb Stolyarov)