Procurador pede suspensão de processo contra Trump por interferência nas eleições de 2020

A juíza do caso contra Donald Trump por conspiração para reverter os resultados eleitorais de 2020 suspendeu nesta sexta-feira (8) todos os prazos do calendário previsto, a pedido do procurador especial.

Mencionando a posse de Trump em 20 de janeiro, o procurador especial Jack Smith justificou seu pedido apontando a necessidade de dar à acusação "tempo para analisar essa situação sem precedentes e determinar o rumo a seguir em conformidade com a política do Departamento de Justiça". Smith informou que vai apresentar "o resultado das deliberações" até 2 de dezembro.

O procurador especial e o Departamento de Justiça haviam iniciado anteontem discussões com o objetivo de suspender as investigações federais instruídas por Smith contra Trump, segundo a imprensa americana.

O Departamento de Justiça não comentou o assunto. Durante mais de 50 anos, essa pasta adotou uma política de não investigar um presidente em exercício.

A eleição de um candidato à Presidência sob investigação criminal é inédita, mas a maioria dos analistas jurídicos acredita que Trump vá se beneficiar dessa política.

Em seu novo mandato, Trump poderia nomear um secretário de Justiça que destituísse Jack Smith, ou que ordenasse ao seu departamento que abandone as causas contra ele.

