Princesa Catherine participará de cerimônias em homenagem aos soldados britânicos neste fim de semana

A princesa Catherine, que foi diagnosticada com um câncer no início do ano, participará neste fim de semana da cerimônia em memória dos soldados britânicos mortos nas guerras, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (8).

Poucas horas antes, seu esposo, o príncipe William, filho do rei Charles III e herdeiro do trono, disse à imprensa britânica que 2024 foi "provavelmente o ano mais difícil" de sua vida, devido aos cânceres diagnosticados em sua esposa e em seu pai.

As cerimônias desse fim de semana, das quais o rei Charles III também participará, mesmo ainda em tratamento contra o câncer, será a primeira aparição de Catherine em um ato oficial da realeza desde que anunciou em setembro o fim de seu tratamento de quimioterapia.

Antes, em 11 de outubro, Catherine, ao lado de seu esposo, o príncipe William, em seu primeiro compromisso público após a quimioterapia, visitaram Southport (noroeste), onde três crianças morreram no final de julho em um ataque com facas que desencadeou vários dias de distúrbios na Inglaterra.

No sábado, a família real participará de um ato na Royal Albert Hall e no domingo de uma cerimônia no Cenotáfio, o monumento oficial da guerra do Reino Unido.

- Dúvida sobre a presença da rainha Camilla -

Em contrapartida, a presença da rainha Camilla, esposa de Charles III, que foi forçada a adiar compromissos esta semana devido a uma infecção pulmonar, é duvidosa.

"A participação da rainha em eventos comemorativos estará sujeita à decisão médica à medida que o tempo se aproxima", disse o Palácio de Buckingham no comunicado.

A rainha, de 77 anos, teve que cancelar sua participação em um evento na Abadia de Westminster na quinta-feira.

No início da noite, ela seria a anfitriã de uma recepção para os atletas olímpicos e paralímpicos britânicos no Palácio de Buckingham.

Muito popular no Reino Unido, a princesa Catherine, de 42 anos, revelou em março de 2024 que estava com câncer, sem especificar a natureza, dois meses após uma "cirurgia abdominal".

Ela já havia aparecido em público em 15 de junho para o desfile de aniversário do rei Charles na varanda do Palácio de Buckingham e depois na final do torneio de tênis de Wimbledon, no início de julho.

O rei Charles III, que em breve celebrará seu 76º aniversário, também anunciou no início deste ano que tem câncer, cuja natureza não foi revelada.

Na quinta-feira, seu filho William disse à imprensa britânica que 2024 foi "provavelmente o ano mais difícil" de sua vida.

"Honestamente, foi terrível", disse ele na África do Sul, onde acontecia o quarto Earthshot Prize, um prêmio que ele criou para recompensar projetos ambientais inovadores.

"Estou muito orgulhoso de minha esposa, de meu pai, por terem lidado com a situação da maneira que fizeram.... Mas do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal, foi brutal", continuou ele.

O príncipe de Gales afirmou que seu compromisso com o meio ambiente e com a falta de moradia no Reino Unido, que foi tema de um documentário recente, permitiu que ele "seguisse em frente".

