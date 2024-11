Por que novas picapes gigantes levam menos carga que a compacta Fiat Strada

Colaboração para o UOL e do UOL, em São Paulo (SP)

Algumas picapes de grande porte comercializadas no Brasil, como Ram 1500, Ford F-150 e Chevrolet Silverado, surpreendem pela capacidade de carga semelhante ou até menor do que a de picapes compactas como a Fiat Strada.

Para se ter uma ideia, essas picapes gigantes, com quase 6 metros de comprimento, carregam entre 524 kg e 728 kg, enquanto a Strada é capaz de transportar até 720 kg.

Essa característica se deve à própria concepção desses veículos.

Tais picapes de grande porte são concebidas e fabricadas nos Estados Unidos, onde a capacidade de carga, que é a quantidade de peso para a qual o veículo é homologado para transportar, incluindo combustível e os próprios ocupantes, é uma característica menos valorizada.

Lá, picapes desse porte raramente são utilizadas para o trabalho pesado e seus compradores buscam outra característica: a capacidade de reboque.

Isso acontece porque, muitas vezes, clientes de F-150, 1500 e Silverado costumam recorrer a esses veículos para tracionar trailers e carretinhas para transporte de motocicletas, motos aquáticas e outros veículos.

Nesse quesito, o trio de destaca e abre larga vantagem sobre a compacta Strada, a picape mais vendida do Brasil na atualidade.

A título de comparação, a capacidade de reboque da Ram 1500 é de até 4.490 kg, contra 4.128 kg da Chevrolet Silverado e 3.315 kg da Ford F-150. Na Strada, a carga rebocável é de até apenas 400 kg.

Questão de vocação

Segundo o professor Cleber Willian, da Faculdade de Engenharia Mecânica da FEI (Fundação Educacional Inaciana), é importante entender para qual finalidade cada veículo é projetado.

Em relação à F-150, à Ram 1500 e à Chevrolet Silverado, apesar do porte avantajado, seu foco principal é o conforto e o espaço interno - enquanto a Fiat Strada nasceu como um veículo utilitário versátil, igualmente conduzido com CNH de categoria B, com dimensões compactas e de baixo custo - concebido, prncipalmente, para o transporte de cargas.

"No desenvolvimento de um projeto veicular, é fundamental identificar os atributos mais valorizados pelos clientes e pelo público-alvo específico. Para picapes de luxo grandes, os principais atributos incluem conforto, estética, conectividade, estabilidade, potência e torque do motor. A configuração da suspensão, nesse caso, prioriza o conforto em relação à capacidade de carga, visando atender a um perfil de consumidor que, além do desempenho, pode valorizar características como capacidade de reboque para uso transporte de lanchas e trailers".

Em relação às picapes compactas, voltadas principalmente ao transporte de carga leve, prossegue, "a suspensão é configurada para maximizar a capacidade de carga, destacando um dos principais diferenciais entre as duas categorias de picapes. Nesse segmento, a capacidade de carga e consumo de combustível são mais relevantes do que os atributos luxo e conforto".

Legislação brasileira

Strada é bem menor do que 1500, F-150 e Silverado, mas todas podem ser dirigidas com CNH de carro de passeio Imagem: Divulgação

A menor capacidade de carga do trio de picapes gigantes que é tema desta reportagem também amplia seu público consumidor.

As três podem ser conduzidas por motoristas com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de categoria B, a mesma de carros de passeio, porque têm PBT (Peso Bruto Total, que é o peso do veículo somado à sua capacidade de carga) inferior a 3.500 kg.

Se o PBT for acima de 3,5 toneladas, aí o veículo é considerado caminhão - e requer CNH de categoria C.

É o caso das picapes Ram 2500 e 3500, ainda maiores do que a 1500 e que têm capacidade de carga de até, respectivamente, 1.088 kg e 1.752 kg.

