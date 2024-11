PF mira suspeitos de divulgar vídeos íntimos de candidato a prefeito de MT

A PF (Polícia Federal) deflagrou uma operação nesta sexta-feira (8) para investigar a divulgação de vídeos íntimos do delegado Eric Fantin (PL), que foi candidato a prefeito no município de Brasnorte (MT) nas eleições deste ano.

O que aconteceu

A PF tenta identificar todos os envolvidos na gravação e exposição dos vídeos. Em agosto, em meio à campanha eleitoral, supostas gravações íntimas de Fantin com uma mulher foram registradas em um motel e passaram a circular nas redes sociais.

Quatro mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Brasnorte e em Cuiabá. Na casa de um dos investigados, três celulares, uma pistola, várias munições e uma quantia de R$ 100 mil em espécie foram apreendidos. O suspeito foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, e uma nova investigação foi aberta para apurar a origem do dinheiro encontrado.

Segundo a PF, os vídeos foram feitos sem o consentimento do candidato. A corporação disse ainda que os suspeitos fizeram um esquema para enganar o homem e comprometer o desempenho dele nas eleições.

A vice candidata de Fantin, Terezinha Seibt (PSB), chegou a desistir da corrida ainda na época. A decisão ocorreu após a repercussão negativa dos vídeos. Ela foi substituída na sequência por Luciano Papadyuk.

No início, o político alegou que as imagens divulgadas eram falsas. No dia 24 de agosto, ele pediu para que as pessoas não acreditassem, porque ele havia sido vítima de deepfake - que é quando a inteligência artificial funde, combina ou sobrepõe áudios e imagens para criar arquivos falsos.

Tempo depois, ele assumiu a veracidade dos vídeos e pediu perdão à população. Em postagem nas redes sociais, Fantin relatou que estava afastado de sua esposa e que uma das mulheres com quem se relacionou recebeu dinheiro de seus opositores para gravá-lo.

Fantin também afirmou que o ocorrido não afetava sua capacidade de gerenciar a cidade. Ele foi derrotado por Edelo Ferrari (União), que ganhou com 50,85% contra 49,15% do delegado.