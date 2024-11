Petrobras poderá distribuir dividendos extraordinários neste ano, diz CFO

Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras avalia ser tecnicamente possível distribuir dividendos extraordinários ainda neste ano, considerando a aprovação do plano estratégico 2025-2029 conforme o previsto em 21 de novembro, disse o diretor-executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo, nesta sexta-feira.

Em outubro, o executivo havia adiantado que a companhia estudava mudanças relacionadas ao pagamento de dividendos extraordinários, mas não deixou claro quais as alterações que podem ocorrer.

"As melhores práticas nos trazem que é natural tomar as decisões sobre dividendo extraordinário com amadurecimento de plano estratégico", disse Melgarejo, ao participar de conferência online com analistas de mercado sobre os resultados do terceiro trimestre.

"Vamos avaliar a distribuição do extraordinário em conjunto com o planejamento estratégico. Se a gente conseguir cumprir o com o nosso cronograma, que é... aprovar (o plano estratégico) dia 21 de novembro, é tecnicamente possível fazer a distribuição no próprio ano, até o final de dezembro."

O plano estratégico considera diversos parâmetros financeiros que são referência para a forma que se dá o pagamento dos dividendos extraordinários.

Dentre esses parâmetros, o executivo adiantou que a companhia avalia uma redução no atual caixa mínimo de referência considerado atualmente pela petroleira, que hoje é de 8 bilhões de dólares, a partir do próximo plano estratégico.

"Estamos fazendo vários cenários, vendo alternativas, vendo quais as flexibilidades que a gente tem e os mecanismos para trabalhar com caixa mais baixo", afirmou o executivo.

"Eu venho da área de tesouraria, então minha lógica nesse sentido é não trabalhar com caixa elevado, é nesse sentido que a gente vem trabalhando dentro do planejamento estratégico."

