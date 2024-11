Petrobras pode anunciar dividendos extraordinários, diz diretor

O diretor financeiro da Petrobras, Fernando Melgarejo, disse nesta sexta-feira, 8, que a Petrobras pode sim anunciar dividendos extraordinários junto com a divulgação do Plano Estratégico 2025-2029, no fim deste mês de novembro. Segundo Melgarejo, essa distribuição está sendo avaliada justamente à luz do plano.

"Se tivermos nível de confiança adequado, podemos propor para a companhia e tomar a melhor decisão ainda em novembro, junto com o PE", disse Melgarejo.

Ele também falou sobre a natureza da reserva de remuneração. "A reserva de remuneração de capital não significa que temos caixa. Ela é uma provisão contábil associada ao lucro do exercício. Quando decidimos por dividendos, ordinário e extraordinário, olhamos o fluxo de caixa da companhia no curto médio e longo prazos. A reserva é um instrumento e não um drive de decisão", disse. "Tenho que saber se tenho caixa e se a distribuição é sustentável", continuou.

A Petrobras tem hoje R$ 15,5 bilhões na reserva de remuneração.