Natura&Co deve concluir implementação da Onda 2 em 2025, diz presidente

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Natura&Co espera concluir a implementação da Onda 2 em todas as regiões até o final de 2025, afirmou nesta sexta-feira o presidente-executivo da fabricante de cosméticos, Fábio Barbosa, referindo-se ao processo de integração entre as marcas Natura e Avon na América Latina.

"A Onda 2 já foi implementada na maioria das regiões e deve estar concluída até o final de 2025", afirmou, em teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre, divulgados na noite da véspera.

Barbosa citou que Peru, Colômbia, Chile e Brasil já concluíram a sua fase de integração e que os dois grandes países que ainda restam são México e Argentina.

"Vamos seguir utilizando os aprendizagens que tivemos em 2023 e 2024 para minimizar interrupções nos próximos países e ganhar produtividade", acrescentou o executivo, reforçando que o processo de simplificação da companhia está evoluindo e continua sendo a meta primordial.

De acordo com o diretor-executivo para a América Latina da Natura&Co, João Paulo Ferreira, a empresa concluiu neste último trimestre a integração logística no Brasil, o que permitiu lançar o checkout integrado, e já iniciou a Onda 2 no México, onde uma série de iniciativas preparatórias estão acontecendo.

"E vamos fazer o lançamento da Onda 2 na Argentina muito em breve", adiantou.

No caso da Argentina, Barbosa acrescentou que ambas as marcas têm tido boa performance, e que essa combinação "será importante para compensar os desafios macroeconômicos que o país tem vivido".