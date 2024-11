Não há vencedores em guerras comerciais, diz embaixador da China nos EUA

Por Liz Lee e Laurie Chen e Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) - Não há vencedores em guerras tarifárias ou comerciais, nem em guerras sobre ciência e tecnologia ou indústria, disse o embaixador da China aos Estados Unidos, após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas levantar o espectro de outro confronto contundente com a China.

Xie Feng disse que as diferenças entre as duas nações devem ser a força motriz para intercâmbios e aprendizado mútuo, em vez de "uma desculpa para rejeição e confronto", e que os sucessos de cada um são oportunidades para o outro.

Ao discursar em um jantar oferecido pelo Conselho Empresarial EUA-China em Xangai na quinta-feira, Xie não abordou diretamente a eleição dos EUA ou Trump, que anteriormente impôs tarifas sobre bilhões de dólares em produtos chineses antes de concordar com uma trégua em janeiro de 2020.

Em 2019, a economia da China teve um crescimento revisado de 6,0%, o mais fraco em quase 30 anos, prejudicada pela guerra comercial com os EUA. A economia esfriou ainda mais desde então, com o governo visando uma expansão modesta de cerca de 5,0% em 2024, colocando-a em desvantagem se houver novos atritos comerciais depois que Trump assumir o cargo em janeiro.

O republicano prometeu adotar tarifas globais de 60% sobre as importações norte-americanas de produtos chineses, em comparação com os 7,5% a 25% cobrados em seu primeiro mandato.

Lembrando os Estados Unidos da presença de empresas norte-americanas em solo chinês, Xie disse que cerca de 60% das novas lojas abertas pelo McDonald's Corp no ano passado foram na China, enquanto Xangai é a única grande cidade do mundo com mais de 1.000 cafeterias Starbucks.

"Quanto mais histórias de sucesso de cooperação mutuamente benéfica, melhor", disse Xie.

"A China e os Estados Unidos podem realizar muitas coisas boas e grandiosas por meio da cooperação, e a lista de cooperação deve ser ampliada cada vez mais."

Mas qualquer tentativa de conter ou suprimir a China só "atingirá um muro", disse Xie.

Os analistas disseram que a China estaria pronta para revidar se uma nova guerra comercial fosse deflagrada.

"Mesmo no caso improvável de vermos um súbito desanuviamento nos laços entre os EUA e a China, Pequim continuará a priorizar a autossuficiência e a segurança econômica", disse Joe Mazur, analista sênior da consultoria Trivium China, sediada em Pequim.

"Se (as tarifas) forem aplicadas, acho que começaremos a ver uma retaliação bastante agressiva por parte da China. O cálculo aqui provavelmente seria o de que jogar limpo não levou a China a lugar algum e que revidar com força poderia fazer com que os EUA pensassem duas vezes antes de pressionar a China economicamente."

Julian Evans-Pritchard, diretor de economia chinesa da Capital Economics, escreveu em um relatório na quinta-feira: "Estimamos que o impacto direto de até mesmo uma tarifa de 60% dos EUA sobre os produtos da China seria bem inferior a 1% do PIB chinês".