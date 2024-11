Lula autoriza uso de Forças Armadas para segurança durante reunião do G20

O presidente Lula (PT) assinou nesta sexta (8) um decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para fins de segurança durante a reunião de líderes do G20 no Rio. A informação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

O que aconteceu

Medida vale entre os próximos dias 14 e 21. O texto prevê que as Forças Armadas ficam disponíveis para Garantia da Lei e da Ordem na cidade no Rio nesse período, quando acontece o encontro.

Emprego se dará "em articulação com órgãos e segurança pública federais e do estado do Rio". Estão previstas ações no Museu de Arte Moderna, Marina da Glória, Monumento a Estácio de Sá e locais de hospedagem dos chefes de Estado — além de vias usadas por eles para chegada, saída e outros deslocamento durante a cúpula.

Ministério da Defesa fica responsável por alocação de recursos. Já a pasta de Justiça e Segurança Pública apoia a operação.

Representantes de 55 países e organismos internacionais devem participar do encontro. Sessões plenárias têm realização previstas nos dias 18 e 19.