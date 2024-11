Lola from Rio: a marca que bomba na internet ganha mercado internacional

'Morte Súbita', 'Meu Cacho, Minha Vida', 'Loira de Farmácia' são alguns dos nomes queridinhos da Lola from Rio (antiga Lola Cosméticos) que fazem sucesso nas redes sociais e nas perfumarias de todo o Brasil.

E deve ganhar novos mercados. A empresa anuncia que vai vender seus produtos nos Estados Unidos e Colômbia.

O que aconteceu

Empresa deve expandir para o mercado internacional. A Lola deve ampliar suas vendas para os Estados Unidos e Colômbia, é o que explica o diretor comercial, Pedro Taguchi, da Lola From Rio. "A Lola vem executando um forte plano de expansão para diversos países, no mês de setembro, por exemplo, lançamos a marca junto ao grupo Cromantic (cadeia varejista colombiana) marcando presença na feira Belleza y Salud - corferias24."

Tradução das embalagens e gírias. Para dar mais força ao projeto e focando no mercado americano, a Lola irá traduzir 100% das suas embalagens. "Vemos nosso packing como meio de comunicação e expressão de identidade visual, por meio dele, nós damos vida aos pilares das marcas", explica Taguchi. Gírias e cores também foram adaptadas para o consumidor dos Estados Unidos.

Desafio é manter a marca jovem e descolada. Para o diretor, estar sempre na moda requer ouvidos e olhos atentos para todas as novidades de comunicação e formulação.

Empresa aposta na estratégia multicanal. "O consumidor que for ao mercado ou farmácia perto de sua casa, visitar seu site favorito, ou passear no shopping fim de semana, com certeza encontrará Lola, mas essa capilaridade exige um tempo de reação ágil e uma maturidade do time que sempre teve que estar à frente do seu tempo. As engrenagens de fábrica, comercial e logística precisam girar em perfeita sinergia", avalia Taguchi.

Dicas para empreender

Linha Morte Súbita da Lola from Rio Imagem: Divulgação

Para quem quer empreender, a dica é ser resiliente e ter coragem. Entre as dicas do diretor, o empreendedor precisa ter "uma ideia clara de objetivos no longo prazo e trabalhar a operação do dia a dia é o que transforma sonho em resultado."

Importância do trabalho em equipe. Para construir resultado rápido, podemos ir sozinhos, porém para construir resultados duradouros precisamos de time, afinal não existe empresa que vai para frente, mas sim pessoas. Construir time é fundamental", destaca.

História

A Lola nasceu em 2011, no Rio de Janeiro. A empresa nasceu pelas mãos dos gaúchos Dione Vasconcellos, Jaqueline Vasconcellos e Milton Taguchi, que adotaram o espírito carioca e o traduziram as criações.

Com embalagens coloridas e nomes irreverentes. Uma fórmula que agradou consumidores. Além da irreverência, a Lola from Rio foi uma das pioneiras no uso de fórmulas livres de sulfatos, parabenos e o uso de óleo mineral com foco no veganismo e na sustentabilidade.