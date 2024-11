Israel vai retirar torcedores de futebol de Amsterdã após aparentes ataques antissemitas

Por Enas Alashray e Bart H. Meijer

AMSTERDÃ (Reuters) - Israel estava enviando dois aviões comerciais para a Holanda na sexta-feira para repatriar centenas de torcedores de futebol israelenses após ataques noturnos nas ruas de Amsterdã que as autoridades descreveram como antissemitas.

Vídeos nas redes sociais mostraram a polícia de choque intervindo nos confrontos, com alguns agressores gritando insultos anti-Israel.

A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, disse que os torcedores do Maccabi Tel Aviv foram "atacados, maltratados e atingidos por fogos de artifício" e que a polícia interveio para protegê-los e escoltá-los até os hotéis. Pelo menos cinco pessoas foram tratadas no hospital, afirmou ela.

As medidas de segurança foram reforçadas na cidade, onde centenas de pessoas se reuniram na quinta-feira para relembrar Kristallnacht (Noite dos Cristais), o pogrom nazista contra os judeus na Alemanha em 9 e 10 de novembro de 1938.

Os incidentes antissemitas aumentaram na Holanda desde que Israel lançou seu ataque a Gaza após os ataques a Israel pelo grupo palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, com muitas organizações e escolas judaicas relatando ameaças e mensagens de ódio.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a ordem para enviar aviões foi tomada depois de "um incidente muito violento" visando cidadãos israelenses após o jogo entre o Maccabi e o Ajax Amsterdã, tradicionalmente identificado como um clube judeu.

"Esse é um incidente sério, um sinal de alerta para qualquer país que deseje defender os valores da liberdade", afirmou.

Um vídeo verificado pela Reuters mostrou um grupo de homens correndo perto da estação central de Amsterdã, perseguindo e agredindo outros homens, enquanto as sirenes da polícia soavam.

O primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, disse que estava "horrorizado com os ataques antissemitas contra cidadãos israelenses", que ele chamou de "completamente inaceitáveis".

Schoof afirmou ter assegurado a Netanyahu por telefone que "os criminosos serão identificados e processados".

A polícia disse que houve incidentes antes do jogo, para o qual cerca de 3.000 torcedores do Maccabi viajaram para Amsterdã, e que 62 suspeitos foram detidos após a partida, quando manifestantes pró-palestinos tentaram chegar à Johan Cruyff Arena, apesar de a cidade ter proibido um protesto no local.

De acordo com a polícia, os torcedores haviam deixado o estádio sem incidentes após a partida da Liga Europa, vencida pelo Ajax por 5 x 0, mas os confrontos eclodiram durante a noite no centro da cidade.