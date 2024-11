Israel pede aos torcedores que evitem o jogo de basquete do Maccabi Tel Aviv na Itália

As autoridades israelenses pediram nesta sexta-feira (8) aos torcedores do Maccabi Tel Aviv que evitem um jogo de basquete na Itália, no dia seguinte aos incidentes violentos registrados após uma partida de futebol do mesmo time em Amsterdã.

"O Conselho de Segurança Nacional aconselha os israelenses a evitarem assistir ao jogo do Maccabi Tel Aviv em Bolonha e a evitarem exibir símbolos israelenses ou judeus visíveis na medida do possível", disse Omer Dostri, porta-voz dos serviços do primeiro-ministro israelense, à AFP.

Na noite de quinta-feira, eclodiram confrontos no centro de Amsterdã, nos Países Baixos, após o jogo da Liga Europa entre Ajax e Maccabi, vencido pelo time da casa (5-0).

A polícia efetuou 62 detenções, mas o chefe do corpo armado, Peter Holla, afirmou que as táticas de ataque e fuga tornaram "excepcionalmente" difícil a prevenção de incidentes.

Holla garantiu que a tensão já estava alta desde quarta-feira, 24 horas antes do jogo. Segundo ele, os torcedores do Maccabi "destruíram um táxi. Uma bandeira palestina foi incendiada no Dam", referindo-se à praça central de Amsterdã.

O presidente israelense, Isaac Herzog, condenou os confrontos e disse que as imagens lembravam o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

O primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, denunciou "ataques antissemitas contra israelenses", chamando-os de "inaceitáveis", em uma mensagem na rede X.

skl-phy/hme/sag/jvb/aa/yr

© Agence France-Presse