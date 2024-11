Israel detona várias casas em aldeias fronteiriças no Líbano, segundo agência libanesa

O Exército israelense destruiu com explosivos várias casas localizadas em três aldeias do sul do Líbano, na fronteira com Israel, onde realiza uma ofensiva terrestre contra o movimento pró-iraniano Hezbollah, informou a agência de notícias libanesa NNA nesta sexta-feira (8).

"Desde esta manhã, o exército inimigo israelense realiza detonações nas aldeias de Yarun, Aitarun e Marun al Ras, na zona de Bint Jbeil, para destruir casas", afirmou a agência.

lar/ho/pc/acc/aa

© Agence France-Presse