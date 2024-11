Índices da China recuam com redução de expectativas sobre estímulo fiscal

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em baixa nesta sexta-feira, mas registraram sua melhor semana em um mês, à medida que os investidores reduziram as expectativas com o pacote de estímulo fiscal de Pequim e realizaram lucros antes do anúncio.

As autoridades chinesas disseram que permitirão que os governos locais emitam seis trilhões de iuanes (838,77 bilhões de dólares) em títulos para trocar por dívidas fora do balanço, ou "ocultas", ao longo de três anos.

Os investidores pareceram desapontados com o tamanho do plano, com o índice Hang Seng, em Hong Kong, ampliando as perdas nos últimos minutos antes do fechamento do mercado.

Todos os olhos estão voltados para os detalhes do estímulo fiscal de Pequim após a eleição presidencial dos Estados Unidos, que alguns esperam que seja mais vigoroso diante das ameaças de tarifas do presidente eleito, Donald Trump.

A Reuters informou anteriormente que a China está considerando aprovar a emissão de mais de 10 trilhões de iuanes (1,4 trilhão de dólares) em dívida extra nos próximos anos para reanimar sua economia, abordando dívidas locais, propriedades e consumo.

Os mercados da China e de Hong Kong abriram em alta após os ganhos em Wall Street uma vez que o Federal Reserve cortou a taxa de juros em 25 pontos-base, adicionando combustível ao apetite por risco provocado pela vitória de Trump.

Mas, no fechamento, o índice CSI300 caiu 1%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, recuou 0,53%. No entanto, na semana, ambos os índices ainda registraram alta de mais de 5%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 1,07%, mas marcou seu primeiro ganho semanal desde outubro.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,3%, a 39.500 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,07%, a 20.728 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,53%, a 3.452 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,00%, a 4.104 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,14%, a 2.561 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,62%, a 23.553 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,39%, a 3.724 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,84%, a 8.295 pontos.

(Por redações de Xangai e de Hong Kong)