Índice da Cielo mostra crescimento real de 1,2% nas vendas do varejo em outubro

SÃO PAULO (Reuters) - O faturamento do varejo brasileiro cresceu 1,2% em outubro ante o mesmo período do ano passado, descontada a inflação, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) divulgado nesta sexta-feira, no primeiro resultado positivo em sete meses.

Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista e embutem a inflação, houve alta de 5,5%, mostrou o ICVA, que acompanha a evolução do varejo de acordo com as vendas em 18 setores mapeados pela Cielo.

"O resultado positivo de outubro, que interrompe uma série de quedas, teve como destaque o segmento de Transporte e Turismo", afirmou o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves.

"A baixa nos preços das passagens aéreas e a estabilização dos preços dos combustíveis contribuíram para a variação positiva", acrescentou.

De acordo com Alves, o resultado também foi apoiado pelo desempenho de segmentos relacionados ao Dia das Crianças, como Recreação e Lazer e Presenteáveis em geral.

Em termos nominais, o e-commerce registrou expansão de 8,3% em outubro, enquanto as vendas presenciais apuraram alta de 4,7% em relação ao mesmo mês de 2023, mostrou o índice da empresa de meios pagamentos controlada por Banco do Brasil e Bradesco.

