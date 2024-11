Homem é morto a tiros em terminal do aeroporto de Guarulhos

SÃO PAULO (Reuters) - Um homem foi morto a tiros no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde desta sexta-feira, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo.

A motivação do assassinado ainda está sendo apurada, de acordo com a SSP. Em nota, a secretaria disse que o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e a Deatur investigam as circunstâncias do homicídio.

Relatos da mídia afirmam que a morte estaria relacionada a um acerto de contas do crime organizado em São Paulo.

A GRU Airport, concessionária do aeroporto, não respondeu de imediato a pedido de comentário.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)