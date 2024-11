Hollywood lança retrospectiva e ovaciona Sophia Loren

LOS ANGELES, 8 NOV (ANSA) - A atriz italiana Sophia Loren, um dos maiores nomes do cinema mundial, foi ovacionada no Academy Museum de Los Angeles, nos Estados Unidos, que exibe a mostra "Sophia Loren: A diva de Nápoles", até 30 de novembro.

Com ingressos esgotados há várias semanas, a instituição homenageia as sete décadas de carreira da diva, que atuou em mais de 100 filmes e completou 90 anos de vida em 20 de setembro.

"Estar aqui é muito importante para mim, porque os filmes de Hollywood me ensinaram a sonhar", afirmou Loren quando finalmente os aplausos por sua presença na abertura do evento se encerraram.

Em um discurso emocionante, a estrela recordou sua infância em Pozzuoli, na Campânia, sul da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, período marcado "pela fome e pelo medo das sirenes que anunciavam os ataques aéreos".

"Mas quando eu estava no pequeno cinema de nossa cidade e as luzes diminuíam, minha realidade desaparecia. Olhos e corações se encantavam com Rita Hayworth, Ginger Rogers e Fred Astaire.

Aquela pequena tela prateada era a minha janela para um mundo de contos de fadas, onde o medo e a fome não existiam", contou a italiana, vencedora de 28 prêmios internacionais de cinema, incluindo um Oscar em 1962.

Até o próximo dia 30, a mostra "Sophia Loren: A diva de Nápoles" vai exibir uma seleção de 10 clássicos da atriz.

