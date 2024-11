Governo alemão minimiza declaração em que Musk chama Scholz de 'tolo'

O governo alemão minimizou, nesta sexta-feira (8), um ataque verbal do bilionário Elon Musk, que chamou o chefe do Executivo do país, Olaf Scholz, de "tolo" na rede social X, após o colapso da coalizão governamental na Alemanha.

"Olaf ist ein Narr" (Olaf é um tolo), escreveu Musk em sua rede social na quinta-feira, compartilhando a publicação de um jornalista sueco sobre a crise do governo que abala o país e a perspectiva de novas eleições.

Uma porta-voz do governo alemão, Christiane Hoffmann, minimizou a questão, declarando à imprensa que "No X você tem a liberdade de fazer o que quiser".

A frase de Musk não foi "muito amigável", declarou Scholz ao ser questionado sobre o episódio em uma cúpula da União Europeia em Budapeste, capital da Hungria.

As empresas da internet "não são órgãos do Estado, portanto, não prestei atenção", acrescentou.

Musk, um fervoroso defensor de Donald Trump, que venceu as eleições presidenciais dos Estados Unidos na terça-feira, criticou em setembro de 2023 o apoio de Berlim às organizações não governamentais que resgatam migrantes no mar Mediterrâneo.

Na ocasião, ele havia compartilhado uma publicação que comemorava a vitória do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições regionais na Baviera e em Hesse.

