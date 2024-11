Gestora compra 67% da operação do Outback no Brasil por R$ 1,4 bilhão

A gestora Vinci Partners confirmou na última quarta-feira (6) a compra do controle da Bloomin' Brands no Brasil e vai comandar as redes de restaurantes Outback, Abbraccio e Aussie Grill em território nacional.

O que aconteceu

Vinci Partners terá 67% da operação da rede norte-americana. Com a negociação firmada por R$ 1,4 bilhão, a Bloomin' Brands permanecerá como acionista minoritária dos restaurantes no Brasil, com participação de 33%.

Marcas adquiridas somam quase 200 restaurantes no Brasil. A maior parte das unidades é do Outback (174). Na sequência, aparecem 17 lojas da Abbraccio e duas unidades da Aussie Grill.

Estou animado em anunciar nossa parceria de franquia no Brasil com a Vinci Partners. Estou confiante de que nossa escala e liderança de marca no Brasil, combinadas com a expertise local da Vinci, maximizarão o potencial de crescimento futuro.

Mike Spanos, CEO da Bloomin' Brands

Transação avaliou a Bloomin' Brands do Brasil em R$ 2,06 bilhões. O valor considera ações e dívida da empresa. A companhia ainda tem a opção de vender a parcela restante da atuação nacional em 2028.

Negócio será formalizado em duas parcelas. No balanço que confirma a operação, a Bloomin' Brands comunica que o montante de 52% será recebido já na data de fechamento. Os demais 48% serão pagos no primeiro aniversário, ou seja, em um ano.