Gabinete da China aprova medidas para impulsionar crescimento do comércio

PEQUIM (Reuters) - O gabinete da China aprovou nesta sexta-feira medidas para impulsionar o crescimento do comércio exterior do país, informou a mídia estatal, depois que as exportações de outubro aumentaram no ritmo mais rápido em mais de dois anos e o país revelou estímulos fiscais para reavivar o crescimento.

As medidas incluem a expansão da cobertura do seguro de crédito à exportação, a melhoria do desenvolvimento do comércio eletrônico internacional e a facilitação do intercâmbio de pessoal, informou a mídia estatal CCTV.

A China também melhorará sua capacidade de segurança de transporte comercial e intensificará o apoio às empresas comerciais para garantir empregos, disse a CCTV.

(Reportagem de Ellen Zhang e Ryan Woo)