G20 Brasil: Cúpula no Rio contará com 55 representantes de países e organismos internacionais

A cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias do globo (G20) contará com representantes de 55 países ou organizações internacionais, de acordo com o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores (MRE), embaixador Maurício Lyrio. O evento está marcado para os dias 18 e 19 de novembro, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio.

Todos os membros plenos do G20 estão convidados - são 21, contando com a União Africana que entrou no grupo este ano -, além de oito países parceiros da presidência atual e 12 organismos internacionais. Além disso, foram chamados exclusivamente para o evento mais 11 países e quatro organismos internacionais. Há também membros permanentes, como no caso da Espanha.

O encontro prevê a realização de três sessões plenárias: uma na manhã do dia 18, outra na tarde de segunda-feira, 18, e outra na manhã do dia 19. Cada uma terá como tema uma das três prioridades do G20 Brasil: inclusão social e luta contra a fome e pobreza, reforma da governança global e desenvolvimento sustentável e transições energéticas.

Está prevista para o dia 18 pela manhã a chegada dos líderes das 8h30 às 10h. Todos serão recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela primeira-dama Janja Lula da Silva. A primeira sessão está marcada para as 10 horas e tratará da inclusão social e luta contra a fome e pobreza. Nesse momento será lançada a aliança global contra fome e pobreza. Há a expectativa de que Lula leia a lista dos países e entidades que já aderiram ao programa, ainda que ele permaneça com o período de adesões aberto.

Após o lançamento, começa a sessão de debates sobre todos os temas de inclusão social, ainda dentro da primeira sessão, que vai se estender até as 13 horas. Assim como ocorreu na edição anterior, em Nova Délhi, na Índia, haverá almoço até as 14 horas durante a sessão. Nesse período estão previstos discursos, intervenções e debates. Na sequência está marcado um curto intervalo, que durará até as 14h15.

Nesse momento, se inicia a segunda sessão, que terá como tema a reforma da governança global. A discussão aborda não apenas a reforma da Organização das Nações Unidas (ONU), das instituições financeiras internacionais (nascidas com Breton Woods, como Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional - FMI) e da Organização Mundial do Comércio (OMC). Esta parte deve ocorrer até as 18 horas.

No início da noite, Lula e Janja serão os anfitriões de uma recepção que durará até as 20 horas. Todos os eventos, inclusive este da noite, serão realizados na MAM. Os eventos do G20 mais recentes buscam evitar deslocamentos dos chefes de Estado e de governo por questões de segurança.

No dia 19, das 10h às 12h30, é a vez das discussões sobre desenvolvimento sustentável e transições energéticas. Após o debate, terá início a sessão de encerramento e de transmissão da presidência rotativa do G20 para a África do Sul. Na cerimônia simbólica, que deve ser entre 12h30 e 13h, o presidente africano Cyril Ramaphosa receberá o bastão de Lula. Logo depois, será servido almoço, das 13 horas às 15 horas, também no MAM. Na tarde de terça, os líderes começam a se despedir do Rio.