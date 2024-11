Freiburg perde pênalti e empata sem gols com Union Berlin no Alemão

O goleiro dinamarquês Frederik Ronnow garantiu um ponto para o Union Berlin ao defender um pênalti no empate em casa com o Freiburg em 0 a 0 nesta sexta-feira (8), no jogo que abriu a 10ª rodada do Campeonato Alemão.

Com o resultado, o Freiburg fica na quarta colocação com 17 pontos, seis atrás do líder Bayern de Munique, que no sábado visita o St Pauli (15º).

Por sua vez, o Union Berlin se mantém em sétimo na tabela, com 16 pontos.

Ronnow defendeu o pênalti cobrado pelo meia-atacante italiano Vincenzo Grifo, aos 22 minutos no primeiro tempo.

O Freiburg desperdiçou seus últimos cinco pênaltis na Bundesliga, igualando um recorde negativo que vem de 1999.

Na reta final da partida, Lucas Höler teve grande chance de dar a vitória ao Freiburg, mas não conseguiu tirar o placar do zero.

O jogo foi o primeiro entre ambas as equipes desde a última rodada da temporada passada. Na ocasião, o Union Berlin venceu e conseguiu escapar do rebaixamento para a segunda divisão.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Union Berlin - Freiburg 0 - 0

- Sábado:

(11h30) Mainz - Borussia Dortmund

Werder Bremen - Holstein Kiel

Bochum - Bayer Leverkusen

St Pauli - Bayern de Munique

(14h30) RB Leipzig - B. Mönchengladbach

- Domingo:

(11h30) Augsburg - Hoffenheim

(13h30) Stuttgart - Eintracht Frankfurt

(15h30) Heidenheim - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 23 9 7 2 0 32 7 25

2. RB Leipzig 20 9 6 2 1 15 5 10

3. Eintracht Frankfurt 17 9 5 2 2 23 14 9

4. Freiburg 17 10 5 2 3 13 11 2

5. Bayer Leverkusen 16 9 4 4 1 20 15 5

6. Borussia Dortmund 16 9 5 1 3 17 15 2

7. Union Berlin 16 10 4 4 2 9 8 1

8. Stuttgart 13 9 3 4 2 17 16 1

9. B. Mönchengladbach 13 9 4 1 4 15 14 1

10. Werder Bremen 12 9 3 3 3 15 20 -5

11. Augsburg 11 9 3 2 4 13 20 -7

12. Heidenheim 10 9 3 1 5 12 12 0

13. Mainz 10 9 2 4 3 12 13 -1

14. Wolfsburg 9 9 2 3 4 16 17 -1

15. St Pauli 8 9 2 2 5 7 11 -4

16. Hoffenheim 8 9 2 2 5 13 19 -6

17. Holstein Kiel 5 9 1 2 6 11 23 -12

18. Bochum 1 9 0 1 8 9 29 -20

dwi/dr/cl/cb/am

© Agence France-Presse