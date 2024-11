Espanha anuncia convocados para jogos da Liga das Nações

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, anunciou nesta sexta-feira (8) a lista de convocados para os jogos contra Dinamarca (15 de novembro) e Suíça (18 de novembro) pela Liga das Nações da Uefa, da qual a 'Roja' é a atual campeã.

De La Fuente teve um imprevisto de última hora, já que na véspera da convocação o atacante Álvaro Morata teve que ser internado por sofrer uma pancada na cabeça em um treino do Milan, o que levou o treinador a não colocá-lo na lista.

Com a ausência de Morata, que é capitão da equipe, foi convocado o jovem Samu Omorodion, de 20 anos, que vem brilhando no Porto, sendo o artilheiro da Liga Europa com quatro gols.

Outra promessa que foi lembrada por De La Fuente é o meio-campista Marc Casadó, de 21 anos, titular do Barcelona. Além dele, o também jovem Aitor Paredes (24 anos), do Athletic Bilbao, poderá ter seus primeiros minutos com a camisa da seleção.

A Espanha será novamente liderada por Lamine Yamal e Nico Williams no ataque, com Pedri, Dani Olmo e Fabián Ruiz no meio, e Aymeric Laporte e Marc Cucurella na defesa, todos eles campeões da Eurocopa em julho.

- Lista de convocados da seleção espanhola:

Goleiros: David Raya (Arsenal/ING), Álex Remiro (Real Sociedad/ESP), Robert Sánchez (Chelsea/ING).

Defensores: Aitor Paredes (Athletic Bilbao/ESP), Óscar Mingueza (Celta/ESP), Pedro Porro (Tottenham/ING), Dani Vivian (Athletic Bilbao/ESP), Aymeric Laporte (Al-Nassr/ASA), Pau Torres (Aston Villa/ING), Marc Cucurella (Chelsea/ING) e Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE).

Meio-campistas: Martín Zubimendi (Real Sociedad/ESP), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/FRA), Mikel Merino (Arsenal/ING), Álex Baena (Villarreal/ESP), Dani Olmo (Barcelona/ESP), Marc Casadó (Barcelona/ESP) e Pedri (Barcelona/ESP).

Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona/ESP), Ferran Torres (Barcelona/ESP), Nico Williams (Athletic BIlbao/ESP), Yeremi Pino (Villarreal/ESP), Oyarzabal (Real Sociedad/ESP), Morata (Milan/ITA), Ayoze (Villarreal/ESP), Samu Omorodion (Porto/POR) e Bryan Zaragoza (Osasuna/ESP).

bur-pm/dam/cb

© Agence France-Presse