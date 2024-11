Energisa tem lucro ajustado de R$542,5 mi no 3º tri

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Energisa apurou lucro líquido ajustado recorrente de 542,5 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 2,3% na comparação com o registrado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado na noite de quinta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente da companhia de energia elétrica somou 1,83 bilhão de reais no período, cifra 13,5% menor que a de um ano antes, impactada por provisões e marcação a mercado da carteira de comercialização de energia.

As distribuidoras do grupo elevaram as vendas de energia em 5,9% entre julho a setembro, atingindo 10.309,8 gigawatts-hora (GWh), "a maior taxa dos últimos 11 anos".

Além da influência das temperaturas elevadas, que impactam principalmente a demanda residencial por energia, o consumo de eletricidade nas áreas de concessão do grupo refletiu uma melhora na classe industrial, com "novas cargas e bom momento da indústria de alimentos e minerais".

Do lado dos custos, a Energisa mencionou que seu custo recorrente com pessoal, material, serviços e outros (PMSO) aumentou 4,2% no período, "em linha com a inflação", para 826,8 milhões de reais.

Os investimentos consolidados do grupo Energisa alcançaram 1,83 bilhão de reais no terceiro trimestre, 18,2% acima no comparativo anual, em função de maiores aportes em distribuição de energia elétrica e gás natural.

A companhia também ressaltou que concluiu, nesta semana, a compra de ações da Infra Gás e Energia, passando a deter participação acionária indireta nas distribuidoras estaduais de gás natural de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará.