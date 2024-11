Empresário vinculado ao PCC é executado no aeroporto de São Paulo

Um empresário foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (8) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A vítima é o agente imobiliário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, segundo confirmou à AFP a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O empresário assinou em 2023 um acordo de delação premiada com o Ministério Público (MP) para entregar supostos esquemas de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do Brasil, com atuação principalmente no estado de São Paulo.

Segundo o portal de notícias G1, antes de romper com o PCC, Gritzbach chegou a ter uma grande influência dentre das células da organização.

Vídeos gravados por transeuntes e divulgados nas redes sociais mostram a vítima caída na área externa de desembarque do aeroporto de Guarulhos.

As imagens também mostram outros dois feridos, que supostamente eram os seguranças de Gritzbach, segundo a imprensa.

