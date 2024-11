'Inacreditável, coisa de país dominado pelo narcotráfico', diz especialista

Do UOL, em São Paulo

É chocante a audácia de assassinar uma pessoa que está embarcando em um aeroporto, analisou o professor Rafael Alcadipani, da FGV (Fundação Getulio Vargas), durante participação no UOL News 2ª Edição, do Canal UOL, nesta sexta-feira (8).

O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ameaçado de morte pelo PCC (Primeiro Comando da Capital), foi assassinado na tarde de hoje no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele era o pivô de uma guerra interna na facção criminosa. Ao menos três outras pessoas ficaram feridas no ataque, informou o DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), da Polícia Civil.

Quando acontece uma coisa como essa, que é um absurdo, sob qualquer lógica, não é aceitável ser morta dentro de um aeroporto. Isso é coisa de país dominado pelo narcotráfico. A gente precisa de articulação, de esforços, a gente precisa que as vaidades políticas fiquem de lado.

[Precisamos] Que a organização política não fique esse jogo de empurra, de falar que a culpa é da Justiça, que a culpa é do governo estadual, governo federal, ficar esse empurra-empurra. É preciso ação concreta para o enfrentamento ao crime organizado.

Rafael Alcadipani, professor da FGV

Um morto e três feridos

A vítima foi identificada como o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ameaçado de morte pelo PCC, informou o colunista do UOL Josmar Jozino. Ele era o pivô de uma guerra interna na facção criminosa e foi alvo de um atentado no Natal do ano passado.

SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou que o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e a Deatur (Delegacia de Atendimento ao Turista) investigam as circunstâncias do homicídio.

Autoridades investigam se ele foi assassinado a mando do PCC, mas não descarta outras possibilidades, como queima de arquivo, já que havia assinado acordo de delação premiada e tinha vários inimigos agentes públicos, a quem disse ter pago altos valores em propinas.

