Esquenta Black Friday tem copo Stanley com canudo por R$ 170; confira

Ter um copo Stanley em casa ajuda a manter as suas bebidas geladas ou quentes por mais tempo. E se você está pensando em garantir um, mas não quer esperar até o fim de novembro, então essa oferta pode te interessar: o copo Quencher 2.0, que vem com tampa e canudo, está com desconto de 26%, custando R$ 169,90 no esquenta Black Friday.

Segundo a Stanley, esse copo possui isolamento a vácuo, que conserva a bebida fria durante oito horas e até 30 horas se estiver com gelo. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a Stanley sobre o copo?

Capacidade de 591 ml;

Possui canudo removível;

Com isolamento a vácuo de parede dupla;

Mantém a temperatura de bebidas frias durante 8 horas e 30 horas com gelo;

Tampa rosqueável em três posições para evitar o respingo de água;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

O Quencher da Stanley tem uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, as principais vantagens do copo são a conservação da temperatura, tamanho e qualidade do material.

Amei. Vale a pena o investimento. Tô usando no trabalho, coloco gelo nele as 07:30 da manhã, as 14:00 ainda tem gelo e a água geladíssima. Kercia Silva

Adorei o copo! Achei o tamanho ótimo, não é nem grande demais nem pequeno demais, fora que a cor é linda. Virei o copo para testar se vaza água e vazou, mas nada que tenha diminuído minha satisfação com o produto. Mantém muito a temperatura! Recomendo! Lívia

Material denso, resistente, bem acabado, cor viva e aparenta ser durável se bem conservado. O meu levou uma queda, mas ficou do mesmo jeito e continua segurando a temperatura. Eu só uso bebida gelada então não testei com quente, porque o canudo é de plástico e apesar de eles dizerem que não solta BPA se tiver com produto quente, eu prefiro não arriscar. Detim

Visualmente, a cor é linda, o material é resistente e o tamanho é ideal! Utilizo no dia a dia para tomar água - fica sempre com um gosto fresquinho -, e já utilizei em festas e churrasco para cerveja e drinks - mantém a temperatura perfeitamente. Gostei do fato que dá para utilizar com a tampa sem o canudo, e, até mesmo, sem a tampa. Não fiz o teste com bebida quente para opinar. Com certeza, valeu a pena! Maria Júlia

Pontos de atenção

Entre os comentários avaliativos, alguns consumidores relataram pontos negativos como a falta de vedação, baixa conservação da temperatura e problemas no material do copo.

O copo é bem bonito, mas ele vaza água quando tiramos o canudo! Então, se a sua pretensão for usar para colocar em uma bolsa, não faça, porque vai vazar! Quanto a conservação da água cumpre o que promete, a água fica fresca (não coloco gelo) por umas 4 horas! Cristiana Sales

Queria muito esse copo e comprei pra viajar, chegou com a pintura da logo da Stanley descascada (e tenho medo de sair o restante) e para trocar demoraria muito desde a devolução até o envio de um novo. Enfim, me decepcionei por ter vindo com defeito. Raoni

O produto é muito bonito. Mesmo já sabendo que a vedação não era muito boa, não imagina que era 0. Se o copo virar, por poucos segundos, irá vazar muito... Não existe vedação nenhuma para retenção do líquido. Isso não compromete a temperatura e cumpre o prometido. Se não tivesse esse problema, seria o melhor copo já feito na minha opinião. André

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.