Confiança do consumidor dos EUA aumenta em novembro, diz Universidade de Michigan

(Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos aumentou para um recorde de sete meses no início de novembro, com uma medida das expectativas das famílias para o futuro subindo para o nível mais alto em mais de três anos, mostrou uma pesquisa nesta sexta-feira.

O Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan subiu para 73,0 neste mês, o maior patamar desde abril, de 70,5 em outubro. O resultado superou a estimativa de economistas consultados pela Reuters de uma leitura de 71,0.

O índice de expectativas da pesquisa subiu quase 6%, para 78,5, o maior valor desde julho de 2021.

"As expectativas sobre as finanças pessoais aumentaram 6%, em parte devido ao fortalecimento das perspectivas de renda, e as condições de negócios de curto prazo subiram 9% em novembro", disse a diretora da pesquisa, Joanne Hsu, em um comunicado. "As condições de negócios de longo prazo aumentaram para sua leitura mais favorável em quase quatro anos."

A expectativa de inflação para o ano seguinte de 2,6% em novembro caíram em relação à leitura de outubro de 2,7% e foi a mais baixa desde dezembro de 2020. As expectativas de inflação de longo prazo subiram de 3,0% em outubro para 3,1%.

O Federal Reserve reduziu os juros pela primeira vez em quatro anos em setembro em 0,5 ponto percentual e fez um segundo corte de 0,25 ponto na quinta-feira, dois dias após a eleição presidencial nos EUA, e o chair do Fed, Jerome Powell, sinalizou uma abordagem cautelosa para novos cortes.

