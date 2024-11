Comissão de juristas entrega anteprojeto à Câmara

Uma comissão de juristas entregou à Câmara anteprojeto de lei com propostas para modernizar a legislação portuária brasileira. O texto estabelece um marco regulatório para atrair investimentos e define que as políticas para o setor sejam interministeriais. Além disso, padroniza as relações trabalhistas e revê algumas atribuições da Autoridade Portuária.

Criado por iniciativa do presidente da Casa, Artur Lira (PP-AL), a comissão elaborou o texto para reformular a Lei Geral dos Portos, de 2013. O grupo é formado por juristas, incluindo advogados e membros dos Tribunais Superiores. "A revisão do arcabouço dos portos se mostrou de absoluta necessidade para o setor portuário e imprescindível para o desenvolvimento do País", afirmou o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, Celso Peel, relator do anteprojeto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.