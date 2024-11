Câmera para crianças permite tirar fotos e visualizar na hora por R$ 46

O Guia de Comprar UOL encontrou um produto que promete divertir as crianças: esta câmera digital infantil permite que os pequenos tirem diversas fotos e vídeos, e por contar com um display colorido, eles podem visualizar as imagens capturadas na hora. Além disso, ela é colorida e tem opções com um design divertido, com formato de gatinho ou de cachorrinho,

A seguir, veja as principais características dessa câmera e o que diz quem já comprou.

O que o fabricante diz sobre essa câmera?

Vem com um display de aproximadamente duas polegadas;

Tem conexão USB e é possível conectar ao computador;

Disponível nas cores rosa e azul, com ou sem design de bichos - que variam de preço;

Formato da foto: JPG;

Possui função de cronômetro;

Conta com bateria recarregável.

O que diz quem a comprou?

O produto tem nota média entre 4,3 e 4,8 — do total de cinco. Confira alguns comentários de compradores.

Chegou dentro do prazo. É muito bonitinha. Além de filmar e fotografar, vem com alguns joguinhos, tipo aquele da minhoquinha. Tenho certeza de que minha sobrinha irá amar. Só uma atenção ao cartão de memória que não vem junto, precisa comprar um de até 32GB.

Beatriz Guimarães

Muito legal. Claro que ela não tem uma qualidade muito boa de fotos, mas para brincadeira, está perfeita. Minha filha gostou muito. Ela adora brincar de tirar fotos. Tem algumas opções de jogos também. Chegou certinho. Veio também o cabo carregador.

Carolina

É um presente muito interessante e lúdico para crianças. Dá para fotografar, filmar e jogar. É extremamente fofa. O exterior é lindo e bem calculado para crianças. A câmera fica bem protegida até em caso de queda. A qualidade das fotos não é boa e não tem flash. Só serve para fotografar com a luz natural do dia. Os jogos são limitados também, mas as crianças gostam.

Julianne R.

A máquina é uma gracinha, chegou sete dias antes do previsto. É emborrachada e segura para as crianças. A mesma tira fotos selfie e tem a opção de molduras fofinhas para completar a fotografia, além de joguinhos.

Juliana

Pontos de atenção

As principais reclamações de consumidores são sobre a qualidade de imagem e a duração da bateria.

A câmera é linda, porém não está funcionando corretamente. A bateria não aguenta por muito tempo. Acredito que veio com defeito, mas é um ótimo presente para criança.

Micheli

Não recomendo. É muito pequena e descarrega muito rápido. Não fica nem 30 minutos e já tem q recarregar.

Luana dos Santos Rocha

Atende ao que propõe. É linda. Só tem uma qualidade de imagem ruim, mas, considerando que é para criança, não me incomodo. Minha filha adorou.

Isabella

Não segura a bateria. A minha filha consegue tirar apenas duas fotos e já desliga.

Pedro

