Calistenia x musculação: quais as diferenças na prática (e no shape)? 

A calistenia é uma modalidade de treinamento que tem feito sucesso recentemente. Treinar sem equipamentos e em qualquer lugar é, de fato, atrativo, sobretudo para quem tem pouco tempo para se exercitar (ou não quer ir à academia).]

A calistenia usa o peso do próprio corpo como resistência muscular, o que pode ser feito em exercícios básicos e que todo mundo conhece, como flexões de braços, pranchas abdominais e agachamentos para fortalecer o corpo todo de forma integrada.

Assim como a musculação, a calistenia também promove definição muscular e redução da gordura corporal, além de ajudar no equilíbrio. Porém, há muitas diferenças entre as práticas. Conheça algumas.

Mari Piva Fortes Imagem: Arquivo pessoal

Calistenia pode ser feita em qualquer lugar

Você consegue praticar a modalidade no parque, na sala de casa, na quadra do condomínio e até mesmo na academia. Isso torna a calistenia uma opção acessível e versátil para quem busca um treino funcional e eficaz, sem a necessidade de usar diferentes aparelhos.

Outra vantagem é que a calistenia permite adaptar acessórios comuns para realizar os exercícios. "Você pode usar uma cadeira ou uma mesa para criar uma base de força muscular", explica Mari Piva Fortes, praticante de calistenia e criadora de conteúdo sobre o método de treinamento, que no Instagram de VivaBem dá dicas de treino embasadas pelo profissional de educação física Pedro Fortes.

Controle da carga

Imagem: Getty Images

Enquanto na calistenia existe uma limitação no aumento da carga nos exercícios, já que você usa seu peso corporal, na musculação há uma possibilidade muito maior e simples de progressão de carga: basta acrescentar mais anilhas na barra, aumentar o peso na máquina ou pegar um halter mais pesado.

"Mas é possível usar outros recursos para aumentar a intensidade e dificuldade dos movimentos na calistenia, como controle e variação do movimento, ângulo, amplitude", diz Piva.

Por exemplo, a flexão de braços pode ser feita com apoio dos joelhos no chão (nível fácil), mas também com as pernas elevadas em uma superfície (o que torna o exercício muito mais difícil).

Desenvolvimento muscular: tem diferença no "shape"?

Uma das perguntas mais comuns que surgem nesse debate é sobre a eficácia da calistenia em comparação à musculação no desenvolvimento muscular. Mari Piva é categórica:

Mari Piva Fortes Imagem: Arquivo pessoal

A calistenia pode oferecer resultados excelentes em termos de desenvolvimento muscular, especialmente quando os treinos são feitos de forma progressiva e com foco na execução correta dos movimentos.

Ela explica que, embora a calistenia use o peso do corpo como resistência, o uso de técnicas de controle de movimento e amplitude pode permitir ganhos significativos de força e definição. "Quando realizada com progressões adequadas, a calistenia permite alcançar resultados semelhantes aos da musculação, com o benefício adicional de desenvolver habilidades funcionais, como equilíbrio e coordenação".

Piva acredita que o melhor não é enxergar ambas como atividades que competem entre si, mas sim como complementares.

Enquanto a musculação permite trabalhar com cargas específicas para desenvolver força e hipertrofia, a calistenia adiciona uma dimensão funcional ao treino, promovendo controle corporal, mais força funcional e mobilidade.

A calistenia complementa a musculação ao trabalhar músculos estabilizadores e movimentos multiarticulares que nem sempre são ativados na musculação. Isso pode contribuir para um shape mais equilibrado e resistente, ajudando inclusive na melhora do desempenho físico em geral.

A importância da execução

A beleza da calistenia não está apenas nos resultados, mas também na execução dos movimentos. Mari enfatiza que "a calistenia valoriza muito a execução perfeita e controlada dos movimentos". Cada exercício envolve múltiplos grupos musculares, o que exige uma maior consciência corporal.

Mari Piva Fortes Imagem: Arquivo pessoal

Ao contrário dos exercícios isolados da musculação, na calistenia cada movimento, como uma barra fixa, requer coordenação e controle, trabalhando não só as costas, mas também o core e os bíceps. Essa consciência corporal, segundo Mari, não só maximiza os resultados, mas também ajuda na prevenção de lesões.

Na calistenia, o foco na ativação integrada dos grupos musculares pode ajudar ainda na construção do equilíbrio corporal, mas é essencial complementar o treino com exercícios específicos de mobilidade.