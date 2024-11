Caças ingleses fazem pouso de emergência no aeroporto internacional do Rio de Janeiro

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Três caças ingleses realizaram um pouso de emergência nesta sexta-feira no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Jobim, informou a concessionária RIOgaleão.

O pouso não programado teria ocorrido devido à falta de combustível, segundo duas fontes do setor aéreo, embora as causas ainda estejam sendo apuradas.

De acordo com as fontes, os caças da RAF, a Força Aérea Real britânica, teriam decolado das Ilhas Malvinas com destino final à Inglaterra. A aterrissagem ocorreu no final da tarde e provocou uma paralisação momentânea nos voos.

"O RIOgaleão confirma que três caças ingleses pousaram em segurança na pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim na tarde desta sexta-feira. Por causa disso, 7 voos registraram atraso para pouso", informou a concessionária.

No momento, o aeroporto opera normalmente para manobras de pouso e decolagem.

O incidente ocorre dias antes da reunião de cúpula do G20, que será realizada no Rio nos dias 18 e 19 de novembro.

Nessa sexta-feira, o governo brasileiro anunciou que os voos no Aeroporto Santos Dumont serão suspensos durante reunião do G20, com a transferência de voos para o Galeão.