Bolsa cai e dólar sobe por causa da inflação e da decepção com a China

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em forte queda nesta sexta-feira (7), enquanto o dólar subia bastante. Os investidores repercutem o aumento da inflação no Brasil. Além disso, o mercado completa a segunda semana de espera pelas medidas de corte de gastos do governo.

Os investidores se frustraram nesta madrugada com o pacote de estímulos à economia divulgado pela China. Esperava-se algo na casa dos trilhões de yuanes. Mas o governo local apenas refinanciou dívidas de administrações locais. Assim, cai o valor de produtos de exportação brasileiros, como o ferro, e o dólar sobe.

Os resultados da Petrobras (PETR3 e PETR4) também estão em foco.

O que está acontecendo

A Bolsa de Valores de São Paulo começou o pregão em baixa de 1,43%. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, perdeu o patamar dos 128 mil e desvalorizava para 127.824 pontos.

O dólar comercial começou o dia em alta de 1,55%, vendido a R$ 5,763. O turismo tinha alta de 1,10%, para R$ 5,976.

Inflação

A inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) fechou outubro em 0,56%. Houve uma aceleração do ritmo de alta em relação a setembro, quando o índice registrou 0,44%. O resultado do mês ficou acima da expectativa, que era de avanço de 0,54%.

Em 12 meses, a inflação acelerou de 4,42% para 4,76%. "É uma situação que preocupa, pois a inflação corrente já roda acima do teto superior da meta do Banco Central, que é de 4,5% ao ano", diz Marcelo Bolzan, estrategista de investimentos, planejador financeiro e sócio da The Hill Capital.

Dessa forma, o Banco Central deve continuar subindo os juros. Isso prejudica a Bolsa de Valores, pois as empresas ficam mais endividadas e com mais dificuldades para vender. Os investidores também acabam saindo do mercado de renda variável e indo para aplicações de renda fixa. A dívida do governo também sobe com juros mais altos, agravando o risco fiscal.

Medidas de corte

A reunião que começou na manhã de quinta-feira (7) e terminou só no fim da tarde não teve qualquer anúncio. Outra entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros começa hoje por volta de 14h. A participação dos ministros da Educação, Saúde e Trabalho foi lida como sinal de que o pacote pode vir com força.

O que pode animar o mercado?

Os resultados da Petrobras vieram acima do esperado. A petroleira deixou para trás o prejuízo do segundo trimestre e lucrou R$ 32,5 bilhões entre julho, agosto e setembro. O total superou em 12% a expectativa do mercado, e foi 22% superior ao de um ano antes.

O conselho da Petrobras ainda aprovou a distribuição de dividendos regulares no valor de R$ 17,12 bilhões. É o equivalente a R$ 1,32 por ação.

China influencia dólar

A espera por um pacote realmente grande na China poderia impulsionar alguns investidores. Nesta madrugada, entretanto, o governo chinês decepcionou com um pacote fiscal de 10 bilhões de yuanes (equivalente a US$ 1,4 trilhões) para os governos locais, muitos dos quais endividados, refinanciem seus débitos em até três anos.

As medidas não agradaram. "Esse refinanciamento de dívidas acabou impactando negativamente os ativos chineses. O preço do minério de ferro caiu, colaborando também para a queda do petróleo", diz Marcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX, banco de câmbio.

Como o Brasil é exportador desse produtos básicos e a China é seu maior mercado, isso faz o dólar subir nesta sexta. Em Cingapura, o minério de ferro terminou o dia com baixa de 2,16%.