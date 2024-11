BC informa incidente de segurança com dados pessoais de chaves Pix sob guarda da Caixa

O Banco Central informou nesta noite de sexta-feira, 8, a ocorrência de incidente de segurança com dados pessoais vinculados a chaves Pix sob a guarda e a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, "em razão de falhas pontuais em sistemas dessa instituição".

Em nota, o BC disse que não foram expostos dados sensíveis, como senhas, informações sobre movimentações ou saldos financeiros em conta, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário. "As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras."

Os clientes que tiveram os dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificados exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking da instituição, alerta o BC. Nenhum outro meio de comunicação, como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail, será usado.

O BC informou ainda que "foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente".