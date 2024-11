Ataque russo na cidade ucraniana de Kharkiv deixa 25 feridos

Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas em um ataque aéreo noturno da Rússia contra Kharkiv, anunciou nesta sexta-feira (8) o prefeito da cidade do nordeste da Ucrânia.

O bombardeio atingiu um prédio residencial de 12 andares e provocou a destruição parcial do primeiro e do terceiro andares, informou o prefeito Igor Terekhov.

"O número de feridos continua aumentando. Até o momento, temos 25 feridos", afirmou.

As autoridades ucranianas também relataram um ataque com mísseis contra a capital, Kiev, e outro com drones contra a cidade portuária de Odessa, no sul, que deixou dois feridos.

bur-lgo/gmo/dbh/arm/fp

© Agence France-Presse