Após vitória de Trump, norte-americanos desanimados pesquisam sobre mudança para exterior

Por Lewis Jackson

SYDNEY (Reuters) - Quando as pesquisas de boca de urna das eleições norte-americanas começaram a apontar para um segundo mandato de Donald Trump, muitos cidadãos locais já estavam procurando outro tipo de saída: mudar-se para o exterior.

As pesquisas no Google por "mudança para o Canadá" aumentaram 1.270% nas 24 horas após o fechamento das urnas na Costa Leste dos EUA na terça-feira, segundo dados da empresa. Pesquisas semelhantes sobre mudança para a Nova Zelândia aumentaram quase 2.000%, enquanto para a Austrália, 820%.

No final da noite de quarta-feira, na Costa Leste dos EUA, as buscas sobre emigração estavam atingindo recordes históricos para os três países, de acordo com um funcionário do Google.

A gigante das buscas não fornece números absolutos, mas os dados do site Immigration New Zealand mostraram um registro de cerca de 25.000 novos usuários dos EUA em 7 de novembro, em comparação com 1.500 no mesmo dia do ano passado.

Alguns advogados de imigração também estão sendo inundados com consultas.

"A cada meia hora, há uma nova consulta por e-mail", disse Evan Green, sócio-gerente do escritório de advocacia de imigração mais antigo do Canadá, Green and Spiegel.

O súbito entusiasmo pela emigração ecoa o interesse em se mudar para o exterior observado após a vitória de Trump em 2016. Desta vez, no entanto, a eleição do republicano ocorreu após uma campanha particularmente divisiva, na qual quase três quartos dos eleitores dos EUA disseram sentir que a democracia do país está ameaçada, de acordo com as pesquisas de boca de urna da Edison Research.

Muitos norte-americanos também estão preocupados com o fato de que o mandato de Trump possa aumentar a distância entre democratas e republicanos em questões como raça, gênero, como as crianças são ensinadas e direitos reprodutivos.

"Trump é obviamente o ponto chave, mas também é uma questão social. A maioria dos americanos votou nele e algumas pessoas não se sentem mais confortáveis em viver nesse tipo de sociedade. As pessoas têm medo de perder suas liberdades", disse Green.

Em um grupo do Reddit dedicado aos que estão deixando os EUA, chamado "r/AmerExit", centenas de pessoas compartilharam sugestões sobre destinos ideais e dicas para obter vistos e empregos. Alguns usuários disseram que temiam por seu país, por sua segurança ou por ambos após a eleição de Trump.

Mesmo antes da eleição, esses temores eram cada vez mais citados pelos norte-americanos que queriam emigrar para o Canadá, de acordo com Heather Bell, consultora de imigração do escritório de advocacia Bell Alliance, de Vancouver.

Poucos, entretanto, conseguem seguir adiante, disse Bell.

Poucos, entretanto, conseguem seguir adiante, disse Bell.

"Imigrar para o Canadá não é fácil, especialmente agora que o governo está reduzindo o número de imigrantes temporários e permanentes que vêm para o Canadá", disse ela.