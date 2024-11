Xi Jinping pede que China e EUA "se entendam" ao parabenizar Trump por vitória

Por Liz Lee e Farah Master e Ryan Woo

PEQUIM/HONG KONG (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou Donald Trump por sua vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos e pediu que as duas nações encontrem a "maneira certa de se entenderem", já que as tarifas iminentes dos Estados Unidos ameaçaram fazê-los voltar aos dias de uma guerra comercial de anos atrás.

As relações estáveis, sólidas e sustentáveis entre a China e os EUA atendem aos interesses de ambos, disse Xi nesta quinta-feira, acrescentando que a comunidade internacional espera que as duas potências "se respeitem mutuamente (e) coexistam pacificamente".

Xi também pediu o fortalecimento do diálogo para gerenciar adequadamente as diferenças.

As relações bilaterais atingiram um novo patamar de baixa após confrontos sobre questões que vão desde comércio e segurança até o futuro de Taiwan e o Mar do Sul da China, começando a melhorar apenas em novembro de 2023, depois que Xi e o atual presidente dos EUA, Joe Biden, se reuniram por quatro horas na Califórnia.

A vitória de Trump pode reviver questões de seu primeiro mandato, quando ele iniciou a contundente guerra comercial com a segunda maior economia do mundo em 2018, embora tenha conseguido uma trégua pouco antes da pandemia da Covid-19 em janeiro de 2020.

O republicano, que prometeu adotar tarifas rígidas, reconquistou a Casa Branca com uma vitória arrebatadora sobre a democrata Kamala Harris na eleição de terça-feira e assumirá o cargo em janeiro.

Ecoando o apelo de Xi por estabilidade, o Ministério do Comércio da China disse que o país está disposto a desenvolver conjuntamente laços econômicos e comerciais saudáveis com os Estados Unidos.

A China está disposta a expandir a cooperação para beneficiar ambos os países, disse um porta-voz do ministério, quando perguntado em uma coletiva de imprensa regular sobre a perspectiva de mais tarifas dos EUA, deixando de lado, por enquanto, qualquer sugestão de possível retaliação.

A mensagem de congratulações de Xi a Trump foi mais moderada do que quando o republicano venceu a eleição pela primeira vez em novembro de 2016.

Na época, Xi pediu "maior progresso nas relações entre China e EUA a partir de um novo ponto de partida", dizendo que ambas as economias deveriam assumir responsabilidades em áreas como paz e estabilidade mundiais, desenvolvimento global e prosperidade.

Ainda assim, em um editorial na quarta-feira, o jornal estatal China Daily retratou um segundo mandato de Trump como um possível "novo começo nas relações entre a China e os EUA, se a chance oferecida não for desperdiçada".

Segundo o jornal, as políticas e concepções errôneas dos EUA em relação à China representaram desafios para as relações.

"Uma abordagem pragmática das relações bilaterais é essencial para navegar nas complexidades dos desafios globais", acrescentou.

O governo Biden não desmantelou as políticas comerciais de Trump e continuou a visar as práticas industriais estatais da China.

Em setembro, o governo impôs aumentos acentuados nas tarifas sobre as importações chinesas, como taxas de 100% sobre veículos elétricos, 50% sobre células solares e 25% sobre aço, alumínio, baterias para veículos elétricos e minerais essenciais, em uma tentativa de proteger indústrias norte-americanas estratégicas.

Mas a ameaça de Trump de impor tarifas de 60% sobre as importações norte-americanas de produtos chineses representa grandes riscos de crescimento para a China.

Elas seriam muito mais altas do que as tarifas de 7,5% a 25% cobradas em seu primeiro mandato e viriam em um momento muito mais vulnerável para a economia chinesa, já que ela luta contra uma queda acentuada no setor imobiliário, o peso da dívida do governo local e a fraca demanda interna.

