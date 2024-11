Wall Street segue em alta e atinge máximas recordes antes de decisão do Fed

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street atingiram picos recordes antes da decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve nesta quinta-feira, ampliando um forte rali provocado pelo impressionante retorno de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez.

Operadores já precificaram um corte de 25 pontos-base na taxa de juros, mas ficarão atentos aos comentários dos membros do Fed para obter pistas sobre a trajetória do afrouxamento monetário.

As expectativas dos investidores de que Trump reduzirá impostos corporativos e flexibilizará regulamentações elevaram os três principais índices na sessão anterior.

Também nesta quinta-feira, os três índices estavam sendo negociados em máximas recordes.

"Temos uma economia bastante sólida... um Fed que está cortando os juros e um novo governo que é bastante favorável ao crescimento e aos mercados de ações", disse Sameer Samana, estrategista sênior de mercado global do Wells Fargo Investment Institute.

Entretanto, muito dependerá da perspectiva de cortes nos juros. Operadores já reduziram suas apostas para apenas dois cortes em 2025 com base em dados econômicos consistentemente robustos e depois de levar em conta as chances de uma inflação mais alta decorrente das tarifas propostas por Trump e dos gastos do governo.

"O comentário do Fed sobre a perspectiva de cortes de juros será particularmente importante para os mercados, dado o recente aumento pós-eleitoral nos rendimentos dos Treasuries", disse Glen Smith, diretor de investimentos da GDS Wealth Management.

Enquanto isso, alguns dos negócios de Trump que subiram após sua vitória arrebatadora devolviam ganhos, com a Trump Media & Technology caindo 19%.

Depois de atingir um pico recorde na quarta-feira, o setor financeiro perdia 1,1%, liderado por uma queda de 2,9% no JPMorgan Chase, que também pesava sobre o Dow Jones.

O Dow Jones subia 0,06%, a 43.756,46 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,57%, a 5.962,70 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,13%, a 19.198,42 pontos.

(Reportagem de Ankika Biswas e Lisa Mattackal em Bengaluru)