Voepass suspende vendas de passagens aéreas no próprio site

Do UOL, em São Paulo

A companhia aérea Voepass suspendeu a venda de passagens em seu site nesta quinta-feira (7).

O que aconteceu

Passageiros não conseguiram comprar bilhetes no site da empresa. A Voepass informou que a venda "no momento" é feita em canais parceiros por codeshare, um acordo entre companhias aéreas.

A empresa não informou se há um prazo para retorno da venda no site. Em nota, a companhia aérea esclareceu que os acordos de codeshare são essenciais para atender um país com dimensões continentais como o Brasil

A Voepass também não explicou o motivo da suspensão das vendas. "A companhia segue empenhada no propósito de desenvolver a aviação regional, conectando o interior aos grandes centros do país", diz nota enviada ao UOL.

A companhia aérea passa por uma reformulação desde o acidente que deixou 62 pessoas mortas. A aeronave caiu no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela, no dia 9 de agosto deste ano.

Voepass demitiu diretores e faz mudanças no comando após acidente aéreo. A Voepass anunciou no dia 25 de setembro a demissão dos diretores das áreas de manutenção, segurança operacional e operações, além de mudanças no comando da empresa.

O presidente e cofundador da empresa, José Luiz Felício Filho, assumiu novos cargos. Agora, além de atuar na chefia de operações, ele comandará a liderança executiva e a gestão direta das operações. "Felício é piloto há mais de 30 anos e está na presidência da companhia desde 2004, construindo uma base com diretrizes sólidas e sempre pautada pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos", disse a empresa em nota enviada ao UOL.

Avião caiu em Vinhedo

Avião saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) com 58 passageiros e quatro tripulantes. No dia 9 de agosto, a aeronave decolou às 11h50 e pousaria às 13h45, segundo o FlightAware.

Aeronave despencou 13 mil pés (4.000 metros) em dois minutos. O registro de voo do Flight Radar mostra que o avião estava a 17 mil pés de altitude às 13h20 e a 4.000 pés às 13h22, quando o sinal de GPS foi perdido pela plataforma. O avião caiu pouco mais de 20 minutos antes de pousar e atingiu casas de condomínio residencial.

O piloto do avião, Danilo Santos Romano, comentou sobre uma falha no sistema antigelo da aeronave. A informação foi divulgada em relatório preliminar apresentado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aérea Brasileira), no dia 6 de setembro. Porém, essa suposta falha ainda será apurada durante a investigação.

Todas as 62 pessoas que estavam a bordo do ATR 72-500 da Voepess morreram. A maioria das vítimas era de Cascavel, de onde saiu a aeronave.

Reconhecimentos dos corpos foram feitos por análise das arcadas dentárias, DNA e coleta de impressões digitais.