Vitória de Trump lança dúvidas sobre futuro de caravana de imigrantes no México

TAPACHULA (Reuters) - Milhares de imigrantes que viajam juntos em uma caravana no México estão debatendo seus próximos passos depois que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que concorreu com uma plataforma anti-imigração, foi eleito para um segundo mandato.

Depois de saber que Trump havia vencido, muitos imigrantes da caravana de cerca de 3.000 pessoas, que começou na cidade de Tapachula, no sul do país, na terça-feira, sentiram-se menos esperançosos quanto à sua chance de uma nova vida nos EUA.

"Eu esperava que (Kamala Harris) ganhasse, mas isso não aconteceu", disse Valerie Andrade, uma imigrante venezuelana que está viajando com a caravana de Chiapas para Oaxaca, no sul do México.

Andrade, juntamente com seu marido, e mais de 7 milhões de venezuelanos, deixaram seu país em crise em busca de melhores perspectivas.

Trump, 78 anos, venceu a eleição de terça-feira após uma campanha na qual prometeu deportações em grande escala e o retorno das deportações aceleradas para o México.

Suas políticas de imigração propostas também incluem o fim da cidadania inata para filhos de imigrantes sem documentos.

Em seu governo anterior, entre 2017 e 2021, Trump implementou políticas que deixaram centenas de milhares de imigrantes presos em campos ao longo da fronteira com o México, remodelando a política de imigração dos EUA.

Um porta-voz da segurança do Estado de Chiapas disse à Reuters que, enquanto a caravana de imigrantes continua para o norte, algumas famílias estão optando por voltar para Tapachula, perto da fronteira com a Guatemala.

No entanto, para muitos, a jornada rumo ao norte continua.

A imigrante venezuelana Jeilimar, que solicitou que seu sobrenome não fosse divulgado para sua segurança, continua esperançosa de que sua indicação para pedir asilo por meio do aplicativo da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), o CBP One, seja aprovada antes de Trump assumir o cargo em janeiro de 2025.

"Com o favor de Deus, vou conseguir esse agendamento", disse ela, enquanto viajava com sua filha de seis anos, com a intenção de chegar aos EUA.

Ativistas de direitos humanos dizem que os imigrantes continuarão chegando à fronteira sul dos EUA.

"As pessoas buscarão novos caminhos; será mais perigoso, mas isso não as deterá", disse Heyman Vázquez, um padre católico e ativista pró-imigrantes em Chiapas.

(Reportagem de Daniel Becerril, em Tapachula, e Lizbeth Diaz, na Cidade do México)