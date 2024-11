Vereador critica PT e esquerda por PEC da escala 6x1: 'O que tá faltando?'

Embora a pauta pelo fim da escala de trabalho 6 x1 (seis dias trabalhados e um de folga) seja unânime entre os empregados país afora, ela não consegue a adesão da esquerda, afirmou no UOL News 2ª Edição o vereador eleito no Rio de Janeiro Rick Azevedo (PSOL).

Criador do VAT (Movimento além do trabalho), ele criticou a falta de engajamento do PT e da esquerda na discussão da redução da jornada de trabalho. No Congresso, a deputada federal Erik Hilton (PSOL) pede assinaturas para a tramitação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que poderá acabar com o regime atual.

Ninguém pode viver tendo só apenas um dia de folga. A escala 6 por 1 é um modelo ainda de escravidão que continuou. Por isso que falo isso e reafirmo sem medo algum: não tem como a gente falar de vida além do trabalho só tendo apenas um dia de folga.

Rick Azevedo

O pessolista disse não acreditar que o Congresso mudará o sistema se não for provocado.

A partir do momento que a gente mobilizar a sociedade, a partir do momento que a gente colocar as pessoas nas ruas, o Congresso vai ter que aceitar essa proposta, querendo ou não, porque quem sustenta este país não é o Congresso Nacional.

Rick Azevedo

Ele cobrou mobilização social e o posicionamento da esquerda sobre a questão.

A gente precisa que o Partido dos Trabalhadores, que está na cadeira da Presidência, é o governo do Partido dos Trabalhadores, se pronuncie, porque é uma demanda da classe trabalhadora. Então, às vezes, é difícil também porque, veja, a nossa PEC — ela está com em torno de 71 assinaturas, teve algumas que entraram hoje, mas não sei se atualizou.

Dessas 71, menos da metade da bancada do PT assinou a PEC. Então, fica meio complicado quando a gente tem mais da metade da bancada do PT -- tem alguns partidos também de esquerda que tem pessoas para assinar e, obviamente, queremos a assinatura de todos. Na PEC, inclusive, tem assinatura de esquerda e direita.

Rick Azevedo

Para ele, a falta de engajamento da esquerda é uma das maiores incógnitas.

Obviamente que a gente sabe quando a gente fala de direita, logo, a gente lembra do PL que está lá se opondo a esse debate. O Marco Feliciano, representando o PL, se opõe a esse debate, tentou tirar a nossa PEC de pauta, mas [ela] continua.

Então, assim, é um debate bastante difícil e a gente se pergunta não só para o movimento sindical, né? Por que toda a esquerda não se reúne a favor dessa pauta? O que está faltando?

Rick Azevedo

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja abaixo o programa na íntegra: