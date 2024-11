UOL estreia coluna sobre transição energética

O UOL lança nesta quinta-feira (7) sua nova coluna sobre transição energética, assinada por Rosana Santos, diretora executiva do Instituto E+ Transição Energética. Com uma trajetória de mais de 30 anos no setor de energia, tanto no setor público quanto privado, Rosana é uma referência na área.

Leia aqui a coluna de estreia de Rosana Santos: Não dá para Brasil ser líder climático e extrair petróleo até a última gota

Em seus textos, Rosana trará a experiência acumulada em sua carreira, com passagens por empresas como Enel, Alstom/GE e EDP. Ela foi conselheira da Abeeólica (Associação Brasileira de Energia Eólica) por 13 anos e coordenadora de projetos no Ministério de Minas e Energia.

A cada duas semanas, sempre às quintas-feiras, Rosana abordará temas centrais para o futuro sustentável do Brasil e do mundo, com foco na transição energética e na transformação industrial rumo à neutralidade climática. Diretora do Instituto E+, um think tank da sociedade civil comprometido com o desenvolvimento de parcerias entre diversas entidades, governos e empresas, entre outros, para acelerar as mudanças, ela se destaca por sua visão estratégica e integradora.

Além de sua atuação no instituto, Rosana faz parte do Conselho de Política Energética do Estado de São Paulo e da Associação Brasileira de Estudos em Energia, compartilhando suas reflexões e propostas em um dos temas mais urgentes da atualidade. Ela também é coordenadora do Comitê Técnico de Transição Energética do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e conselheira do CEET (Council of Engineers for the Energy Transition) da ONU.

Com formação em engenharia elétrica, mestrado e doutorado pela USP, Rosana foi pesquisadora na FGV Ceri, na Universidade de Oldenburg (Alemanha), no Imperial College de Londres e no CIRED, em Paris. Sua coluna em Ecoa será um espaço essencial para quem deseja entender as complexidades e as oportunidades da transição energética e como elas impactam o Brasil e o mundo.