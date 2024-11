'Trump tem de pensar como um habitante da Terra', diz Lula a TV dos EUA

O presidente Lula (PT) disse nesta quinta (7) que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tem de pensar "como um habitante do planeta Terra" e não apenas no próprio país.

O que aconteceu

Crítico ao norte-americano, Lula tem adotado um tom moderado desde que Trump foi eleito, na terça (5). Em entrevista à CNN Internacional, o presidente brasileiro fez um apelo ao republicano para tentar pensar em pautas globais, em especial sobre sustentabilidade e meio ambiente, às quais Trump é abertamente contra.

"Todos nós temos que tomar responsabilidade pela manutenção deste planeta", disse Lula. "Nós precisamos garantir que o planeta não sofra um aquecimento de mais de 1,5°C. Nós precisamos garantir que os rios continuem saudáveis, com águas limpas. Nós precisamos garantir que os biomas de todos os países sejam preservados."

Trump tem repetido falas e atitudes polêmicas sobre o tema. Logo no início de seu primeiro mandato, em 2017, ele retirou o país do Acordo de Paris, um pacto global para conter a emissão de gases do efeito estufa —atitude revertida por Joe Biden em 2021. O republicano pode abandonar o acordo novamente ou simplesmente não cumprir suas metas.

Se ele [Trump] pensa como o governante do país mais importante, mais rico país do mundo, que tem mais tecnologia e que é melhor preparado do ponto de vista das armas, ele tem de ter a noção de que os Estados Unidos estão no mesmo planeta em que eu estou.

Lula, sobre Trump

Por ora, não parece o caso. O atual plano de governo de Trump é explícito em incentivar combustíveis poluentes como petróleo e gás: o texto fala em "acabar com restrições à produção de energia americana e acabar o Green New Deal socialista". O Green New Deal é um conjunto de propostas econômicas para fazer, entre outros pontos, uma transição energética que invista em fontes renováveis.

Trump promete ainda rever medidas de Biden a favor de carros elétricos. Em seu governo, o democrata adotou propostas para incentivar a venda e a produção deles em detrimento dos veículos a combustão. O plano de Trump fala em "reviver a indústria automotiva com a reversão de regulações danosas".

Lula parabenizou Trump

O brasileiro parabenizou Trump publicamente e disse, em entrevista, esperar "uma relação civilizada". "Quando a gente tiver assunto para conversar, se conversa por telefone, se marca. Eu espero que seja essa relação", afirmou, em entrevista à RedeTV! nesta quarta (6).

Lula tinha declarado sua torcida por Kamala Harris, mas citado que, no primeiro mandato, teve boas relações com diferentes partidos. "Eu espero que a convivência seja a convivência civilizada que eu já tive com o [George W.] Bush, que era do Partido Republicano, que eu já tive com o [democrata Barack] Obama, que eu já tive com o [atual presidente Joe] Biden", completou.